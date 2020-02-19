Седьмой сезон «Сватов» может оказаться последним

Москва, 19 февраля. Режиссер комедийного сериала «Сваты» Андрей Яковлев не исключил, что седьмой сезон станет последним, сообщил портал Ugpressa.ru.

Впрочем, окончательного решения о перспективах продолжения создатели сериала, судя по всему, еще не принимали. Сейчас перед командой стоит другая важная задача — доснять седьмой сезон кинокартины, работа над которой в самом разгаре.

«Во-первых, мы уже начали и нужно закончить. И надо эту эпопею закончить достойно. Это и вдохновляет», — приводит «Культуромания» слова режиссера.

Яковлев не стал раскрывать детали сюжета. Однако ранее сообщалось, что герои сериала в новом сезоне в своих снах и фантазиях будут переноситься в XIX век, погуляют на свадьбе Женьки и отпразднуют Масленицу.

В начале текущего месяца в Сеть попали первые кадры из седьмого сезона «Сватов». На фото изображен дом Виктора и Светланы Празецких в белорусской деревне Дуличи, где разворачивается действие картины.

По информации портала Infox.ru, съемки нового сезона «Сватов» были возобновлены 28 января. Сериал попал в так называемый производственный ад из-за политической ситуации на Украине. Дело в том, что пять лет назад съемки приостанавливались из-за запрета российским артистам посещать украинскую территорию. Позднее было решено перенести место съемок в Белоруссию.