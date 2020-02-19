Антонов раскритиковал современных исполнителей

Москва, 19 февраля. Российский музыкант и композитор Юрий Антонов, которому сегодня исполнилось 75 лет, нелестно высказался о современных исполнителях. По словам артиста, самобытных певцов «днем с огнем не сыщешь».

«Как-то мне нечего было делать, я включил Муз-ТВ. Там то же самое. Исполнители разные, а поют одну и ту же песню. Только слова чуть-чуть меняются», — раскритиковал именинник нынешних селебрити.

Антонов обратил внимание на то, что у современных певцов нет оригинальных и новых мелодий из-за практически идентичных аранжировок. Кроме того, по мнению автора хита «Крыша дома твоего», голоса у звезд шоу-бизнеса очень похожи.

«Нет ярко выраженного мужского и женского начала. В итоге получается что-то среднее и не очень понятное для слушателей», — указал музыкант.

Он также заявил, что не в восторге от зарубежной музыки. Раньше, по его словам, она была намного ярче, пишет АиФ.ru.

Ранее в среду президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил народного артиста России Юрия Антонова с 75-летием, отметив, что его композиции любят слушатели совершенно разных поколений.

В интервью «Вечерней Москве» Антонов сказал, что в день рождения пожелал бы себе «крепкого здоровья».