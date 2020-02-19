Федоров предложил ужесточить наказание для организаторов незаконных акций

Москва, 19 февраля. Наказание для организаторов и участников незаконных акций необходимо ужесточить, чтобы предотвратить общественные беспорядки в дальнейшем. Такое мнение выразил депутат, член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Парламентарий отметил, что массовые беспорядки, прокатившиеся по Москве летом прошлого года, прошли не просто так, а отражали заказ определенных организаторов и финансистов.

«Людей целенаправленно настраивают на нарушение законов и противоправные действия», — цитирует депутата «Экономика Сегодня».

Он обратил внимание, что участники незаконных митингов по большей части четко осознают, что нарушают законодательство, но это их не останавливает. Агрессивно настроенные провокаторы летом прошлого года нападали на полицейских, которые, как отметил Федоров, действовали куда более мягко, чем, например, правоохранители в Европе и США.

«Но при этом закон в РФ работает и, как показали задержания фигурантов «московского дела» и последовавшие приговоры, вполне эффективно», – добавил депутат.

Парламентарий считает, что граждане, разумеется, имеют право высказывать свое мнение, но делать это нужно в рамках законодательства. Тех, кто агрессивно настроен против власти и сограждан, он предложил жестко наказывать.

«Нарушения должны караться уголовным сроком немедленно», – подчеркнул Федоров.

Депутат констатировал, что гражданам нужно не разжигать недовольства, а строить единое общество.

Несанкционированные акции в столице прошли в прошлом году по инициативе сторонников основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Алексея Навального. «Оппозиционеров» не допустили до выборов в Мосгордуму, поскольку в собранных за них подписях был превышен порог брака, в том числе найдены «мертвые души». Тогда протеже Навального решили надавить на избиркомы.

Действовали они крайне агрессивно: от их рук пострадали стражи порядка, на которых провокаторы нападали с кусками асфальта и перцовыми баллонами в руках. СК РФ возбудил уголовные дела.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что организаторы беспорядков, которые втягивают в акции подростков, должны отвечать за свои действия по всей строгости закона.