Политолог предложил блокировать Facebook и YouTube в случае нарушения законов РФ

Политолог Леонид Савин уверен, что работа Facebook в РФ должна быть ограничена в случае нарушения национальных законов.

Ранее военный новостной портал КНР «Китайская военная сеть» опубликовал свое видение создания Россией «суверенного Интернета». По наблюдениям аналитиков, в настоящее время Москва активно пытается создать «резервную копию» глобальной сети, которая бы позволила Российской Федерации победить в возможном кибернетическом противостоянии с США. Это также дает возможность ограничивать американскую монополию на корневые сервера Интернета.

Защита от разрыва

Впервые в России заговорили о «суверенном Интернете» в 2014 году, после чего начались первые испытания. Следующие учения состоялись уже в 2017 году и еще через год США опубликовали некоторые выдержки из своей «Национальной киберстратегии», в которых Москва упоминалась в качестве источника угрозы кибербезопасности страны.

В «Китайской военной сети» уверены, что в России ведется работа над независимым Интернетом, чтобы лишить США возможности «разорвать интернет-соединение», если произойдет военный или правительственный кризис. Доминирование США в киберпространстве обусловлено тем, что страна с 1989 года владеет системой контроля корневых серверов DNS, без которых работа Интернета невозможна в принципе.

В общей сложности на территории США находится 10 из 13 мировых DNS-серверов, что дает Вашингтону техническую возможность осуществлять контроль над привязкой доменных имен, а также позволяет в случае необходимости просто «отключать» Сеть по всему миру. Соответственно, российский «суверенный интернет» — это не какая-то ограниченная область глобальной сети, а ее «резервная копия». В случае, если американские власти захотят отключить Россию от серверов, такой бэкап позволит быстро и без неудобств для россиян переключиться с Глобальной сети на «локальную».

Опасности сегодняшнего дня

Пока российские инженеры решают технические вопросы по созданию бэкапов и «суверенного Интернета», Россия остается в Глобальной сети, через которую в ее киберпространство может поступать «нежелательный контент».

Комментируя ситуацию, политолог, главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что существует несколько площадок, принадлежащих американским компаниям, которые как раз и распространяют такой контент — это Facebook, Twitter и даже видеохостинг Youtube.

«Пока нас обвиняют в том, что именно мы используем Facebook и другие социальные сети для вмешательства в политические процессы в США и Европе, хотя это не так. Безусловно, у них есть сильное преимущество в Интернет-среде, и оно будет сохраняться. Поэтому в чем-то китайцы правы — нам необходима своя копия Сети. А вообще, ограничивать работу таких сервисов, как Facebook и YouTube в России нужно обязательно, потому что через них могут быть призывы к экстремистской деятельности, свержению конституционного строя, да все что угодно. Можно вспомнить события в Венгрии в 1956 году, когда «Радио Свобода» просто зачитывала методички, как делать «коктейль Молотова» и противодействовать правоохранителям. Сейчас все это идет через Twitter, Facebook и подобные площадки», — утверждает политический аналитик.

Именно по этой причине власти России должны требовать от американских компаний полного соблюдения российского законодательства по всем пунктам, касающимся распространения «нежелательного контента». А случае даже малейших нарушений — облагать большими штрафами и грозить блокировкой.

«Да и система штрафов должна быть внушительной, как в Европе, например. Дело в том, что они часто нарушают и отделываются какими-то мизерными, смешными суммами в тысячу рублей. Поэтому все это нужно вывести на надлежащий законодательный уровень, отрегулировать. То есть постараться заставить их работать прозрачно и блокировать нежелательный для России контент, а если они не согласятся, то нам ничего не будет оставаться, кроме как блокировать работу этих площадок в российском киберпространстве. Если не хотят работать, если они явно нарушают, действуют вызывающе и провокационно, то придется просто запрещать. Это факт», — заключил Савин.

Напомним, закон о суверенном Рунете был внесен на рассмотрение в Госдуму в декабре 2018 года и получил подпись президента России Владимира Путина весной 2019 года. Закон вступил в силу 1 ноября 2019 года. Первые учения по изоляции российского сегмента Сети после его принятия состоялись 23 декабря, и авторы статьи назвали их актом устрашения по отношению к внешним интернет-угрозам.