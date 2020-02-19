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Гаспарян предрек США «маккартизм 2.0» после задержания «работающего на Россию» мексиканца

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Гаспарян предрек США Маккартизм 2.0 после задержания «работающего на Россию» мексиканца

Радиоведущий Армен Гаспарян назвал шизофренией задержание правоохранителями США якобы работающего на Россию мексиканца.

Ранее американское министерство юстиции сообщило, что проживавший в Сингапуре гражданин Мексики Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес арестован по обвинению в работе на власти России.

Согласно данным Минюста США, некий российский чиновник завербовал Фуэнтеса в прошлом году и дал ему поручение арендовать недвижимость в округе Майами-Дейд штата Флорида. При этом мексиканец не должен был снимать жилье на свое имя и сообщать семье о встречах с россиянином. Через какое-то время, как утверждают обвинители, Фуэнтес отправился в Россию, где доложил о выполнении поручения.

В феврале между «шпионами»  якобы состоялась вторая встреча, во время которой мексиканцу поручили найти машину некоего правительственного чиновника США и узнать ее номер. 13 февраля Фуэнтес перебрался из Мексики в Майами и уже на следующий день начал слежку, чем и привлек внимание охраны здания, где проживал чиновник.

Полиция США

Задержание «шпиона» произошло спустя два дня в аэропорту Майами. Фуэнтес вместе со знакомой пытался вылететь в Мехико. В телефоне девушки был найден снимок номерного знака того самого автомобиля. В итоге мексиканец признался, что фотографировал по заказу «российского чиновника».

«Согласно судебным документам, сообщения на телефоне Фуэнтеса свидетельствовали о том, что инициатором и руководителем встреч был российский чиновник», — сообщается в пресс-релизе Минюста.

Комментируя «контрразведывательную операцию» США по задержанию Фуэнтеса, российский радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что американские власти поразила настоящая паранойя времен холодной войны.

«Да это шизофрения в последней стадии. Ну зачем нанимать мексиканца, при том, что сейчас посредством банковских карт можно арендовать любую недвижимость и купить все что нужно. Зачем нужна такая сложная схема? Мексиканец, учитывая стремление президента [Дональда] Трампа построить границу, сам по себе будет вызывать повышенные подозрения. Второе — зачем следить за машиной чиновника? Что это дает? Других способов нет, кроме как посадить на хвост мексиканца, который с гарантией в 100% через какое-то время засветится и привлечет внимание американской контрразведки? Для этого нет профессионалов? Мне вообще кажется, что эта история ровно в той же плоскости, что и вопли ФРГ о том, что ветераны ФСБ готовили киллера, который якобы убил мразь из числа боевиков. Поскольку та новость оперативно не зашла, то ее надо было подпереть какими-то другими сюжетами, связанными с российской разведкой. Ну вот нашли мексиканца, видимо, никого более привлекательного под рукой не было, вот — пускай этот персонаж будет», — предположил собеседник ФАН.

Гаспарян предрек США Маккартизм 2.0 после задержания «работающего на Россию» мексиканца

Стоит отметить, что, скорее всего, арест произошел на фоне развернутой в Соединенных Штатах антироссийской истерии с обвинениями России во вмешательстве в дела Соединенных Штатов. Москва же категорически отвергает такие обвинения, называя их голословными.

«Я думаю, что сейчас будет развиваться их болезнь, которая будет называться «маккартизм 2.0» (маккартизм — существовавшее с 1940 по 1957 год общественное движение в США, которое сопровождалось обострением антикоммунистических настроений и политическими репрессиями против «антиамерикански настроенных» граждан. — Прим. ФАН), сейчас они все будут изыскивать вокруг себя российских шпионов, удачно их находить. Ну и опять 1937-й получится не в той стране, где прогнозируют Кац, Шац и Альбац», — заключил Гаспарян.

Напомним, американские власти ранее обвиняли Россию в том, что она осенью 2016 года якобы вмешалась в президентские выборы США. После этого правоохранительные органы начали масштабное расследование с целью доказать факт вмешательства, однако им так и не удалось найти ни одного доказательства хоть какой-либо причастности Москвы к избирательному процессу.

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