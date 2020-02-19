ВСУ открыли огонь по поселкам ЛНР после неудачной попытки прорыва

18 февраля, в годовщину Чернухино-Дебальцевской операции, жители прифронтовых районов Донбасса проснулись под звуки обстрелов. С шести часов утра под огнем украинских силовиков оказались позиции народной милиции и населенные пункты Смелое, Сокольники, Донецкий, Голубовское и Кировск. Жителям последних двух поселков повезло меньше всего: в Донецком было повреждено четыре дома, в Голубовском — семь, ранен пожилой мужчина. Целый район в поселке Золотое-5 остался без энергоснабжения в результате обстрела ВСУ.

В народной милиции пояснили, что утром группа украинских диверсантов пыталась зайти на позиции ЛНР и подорвалась на минном поле. Поскольку диверсанты были обнаружены, украинские силовики пытались артиллерийским огнем прикрыть отход выживших.

«При приближении к нашим позициям группа [украинских диверсантов] подорвалась на минном поле, в результате чего не менее двух боевиков погибло и около трех было ранено, — констатировал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. — С целью эвакуации убитых и раненых с места подрыва командованием 93-й бригады отдано указание нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам республики».

В Луганской Народной Республике назвали подобные действия со стороны ВСУ провокацией и опровергли заявления украинской стороны о якобы наступлении армии ЛНР.

«Хочется задать президенту Украины вопрос: «Господин [Владимир] Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции [по безопасности] вы сделали заявление, что в вашей голове война в Донбассе закончилась. Как вы охарактеризуете те действия, которые произошли сегодня со стороны ВСУ на территории Луганской Народной Республики? Как можно это охарактеризовать?» — поинтересовалась представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева.

«Мы официально заявляем, что режим тишины, режим безопасности, был нарушен с украинской стороны, — подчеркнула она. — В 6.00 украинская ДРГ попыталась сделать прорыв и подорвалась на минах, понесла потери. Потом артиллерийским огнем украинские силовики попытались прикрыть свои действия, предприняв попытку забрать погибших и раненых», — добавила представитель ЛНР в Минске.

Кобцева выразила надежду на объективную фиксацию со стороны наблюдателей ОБСЕ последствий обстрелов.