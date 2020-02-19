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ВСУ открыли огонь по поселкам ЛНР после неудачной попытки прорыва

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ВСУ открыли огонь по поселкам ЛНР после неудачной попытки прорыва

18 февраля, в годовщину Чернухино-Дебальцевской операции, жители прифронтовых районов Донбасса проснулись под звуки обстрелов. С шести часов утра под огнем украинских силовиков оказались позиции народной милиции и населенные пункты Смелое, Сокольники, Донецкий, Голубовское и Кировск. Жителям последних двух поселков повезло меньше всего: в Донецком было повреждено четыре дома, в Голубовском — семь, ранен пожилой мужчина. Целый район в поселке Золотое-5 остался без энергоснабжения в результате обстрела ВСУ.

В народной милиции пояснили, что утром группа украинских диверсантов пыталась зайти на позиции ЛНР и подорвалась на минном поле. Поскольку диверсанты были обнаружены, украинские силовики пытались артиллерийским огнем прикрыть отход выживших.

«При приближении к нашим позициям группа [украинских диверсантов] подорвалась на минном поле, в результате чего не менее двух боевиков погибло и около трех было ранено, — констатировал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. — С целью эвакуации убитых и раненых с места подрыва командованием 93-й бригады отдано указание нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам республики».

ВСУ открыли огонь по поселкам ЛНР после неудачной попытки прорыва

В Луганской Народной Республике назвали подобные действия со стороны ВСУ провокацией и опровергли заявления украинской стороны о якобы наступлении армии ЛНР.

«Хочется задать президенту Украины вопрос: «Господин [Владимир] Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции [по безопасности] вы сделали заявление, что в вашей голове война в Донбассе закончилась. Как вы охарактеризуете те действия, которые произошли сегодня со стороны ВСУ на территории Луганской Народной Республики? Как можно это охарактеризовать?» — поинтересовалась представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева.

ВСУ открыли огонь по поселкам ЛНР после неудачной попытки прорыва

«Мы официально заявляем, что режим тишины, режим безопасности, был нарушен с украинской стороны, — подчеркнула она. — В 6.00 украинская ДРГ попыталась сделать прорыв и подорвалась на минах, понесла потери. Потом артиллерийским огнем украинские силовики попытались прикрыть свои действия, предприняв попытку забрать погибших и раненых», — добавила представитель ЛНР в Минске.

ВСУ открыли огонь по поселкам ЛНР после неудачной попытки прорыва

Кобцева выразила надежду на объективную фиксацию со стороны наблюдателей ОБСЕ последствий обстрелов.

«Мы надеемся на объективную оценку со стороны СММ ОБСЕ всего происходящего, на объективную фиксацию. И на встрече [в Минске], которая состоится 26 февраля, с представителями Украины у нас произойдет конструктивный диалог», — пообещала она.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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