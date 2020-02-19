Асмус выложила обнаженную фотографию в душе

Москва, 19 февраля. Популярная российская актриса Кристина Асмус, которая является женой резидента Comedy Club Гарика Харламова, выложила в социальной сети обнаженную фотографию. Пост появился в Instagram.

Известная по ролям в сериале «Интерны» и нашумевшей сцене в фильме «Текст» актриса часто публикует снимки в социальной сети. На этот раз Асмус опубликовала в Сети фотографию, которая, вероятно, была сделана в душе.

При этом снимок Асмус подписала хештегами, в которых поставила самые популярные комментарии за последнее время к ее персоне.

Ранее Асмус решила подвести итоги 2019 года. Звезда с опозданием опубликовала в Instagram традиционный для многих пользователей соцсети пост, в котором поделилась, что ушедший год был для нее непростым. Она не сообщила о личных достижениях, семейной жизни и успехе в кино, а рассказала фолловерам о наболевшем. Асмус написала, что за год потеряла сразу троих близких людей, а также задалась вопросом о том, почему не все в обществе соблюдают порядочность и не стремятся придерживаться простого известного правила — «относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе».

Прошедший год стал для Кристины Асмус запоминающимся. Известная большинству зрителей по роли скромного интерна Варвары Черноус актриса снялась в нашумевшей и провокационной картине режиссера Клима Шипенко «Текст». Она призналась, что сначала переживала по поводу откровенных сцен, но с уважением отнеслась к желанию Шипенко достоверно показать реальность и согласилась. После выхода фильма в прокат актриса подверглась критике и столкнулась с угрозами расправы от неизвестных злопыхателей.