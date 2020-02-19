Депутат Бессараб предложила стимулировать работающих граждан не выходить на пенсию

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возобновление с 2020 года индексации пенсий работающих граждан. Депутат Светлана Бессараб объяснила, почему правительство вынесло отрицательное заключение по этому документу.

Законопроект, предусматривающий восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, внес на рассмотрение нижней палаты российского парламента сенатор Василий Иконников. Если он будет одобрен, то в 2020 году расходы Пенсионного фонда России вырастут на 368,5 миллиарда рублей, в 2021 году — на 426,4 миллиарда, в 2022 году — на 524,6 миллиарда, говорится в финансово-экономическом обосновании документа.

Как заметила в комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, правительство РФ дало отрицательное заключение на этот законопроект.

«Необходимо провести консультации по этому поводу. С одной стороны, правительство можно понять, потому что расходы на индексацию пенсий работающих россиян превысят триллион рублей за три года. Это большая сумма, учитывая и предстоящие расходы на расширение программы маткапитала и детские выплаты до трех лет. Но с другой стороны, работающие пенсионеры с 2016 года у нас самые обделенные. И эту несправедливость надо исправлять», — сказала Светлана Бессараб.

По словам парламентария, в соответствии с Конвенцией Международной организации труда, пенсия — это наступление страхового случая, когда гражданин теряет трудоспособность по старости, инвалидности или по другим причинам.

«То есть человек прекращает работать, выходя на пенсию. Так происходит в большинстве стран. Но в нашей стране, когда пенсии были катастрофически маленькими, люди продолжали работать до преклонных лет и получали от государства пенсии, которые можно было назвать надбавкой к зарплате за старость. Сегодня ситуация меняется. Пенсии ежегодно растут на тысячу рублей. А люди, которые решат отсрочить получение пенсии, продолжая работать, потом должны получать повышенную пенсию. Люди, которые отсрочили выход на пенсию на десять лет, потом имеют пенсионный коэффициент в 2,11. Это, конечно, большой коэффициент, но чтобы он мотивировал, он должен быть еще выше. Три балла, например. То есть для людей должен быть стимул. А если его нет, то люди находят способы, чтобы их пенсии индексировались: одни работают в теневом секторе экономики, то есть неофициально, а другие увольняются к концу года, чтобы получить индексацию, а где-то в феврале трудоустраиваются обратно. Нам надо продумать, как исправить эту ситуацию», — объяснила Светлана Бессараб.

Она добавила, что если в Конституцию РФ войдет норма о том, что пенсии россиян должны индексироваться не реже одного раза в год, то, наверняка, это будет касаться и работающих пенсионеров.