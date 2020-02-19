Эксперт по этикету рассказала, как пассажиров заставят слушать музыку в наушниках

Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу обратилась в Минтранс РФ с просьбой запретить пассажирам общественного транспорта слушать музыку или смотреть видео без наушников. Президент Ассоциации Альбина Холгова в интервью Федеральному агентству новостей раскрыла детали своей инициативы.

По словам Альбины Холговой, по результатам социсследования среди тысячи экономически активных москвичей, ежедневно пользующихся общественным транспортом, 94% пассажиров крайне негативно относятся к тому, что кто-то рядом слушает музыку или смотрит фильмы без наушников. При этом 13% респондентов даже готовы применить физическую силу, чтобы устранить раздражающий фактор.

«Сложно сказать, какие перспективы у нашей инициативы. Сейчас мы дождемся ответа Минтранса, посмотрим, что они скажут. Следующий наш шаг — собрать представителей всех основных наших перевозчиков, включая РЖД, авиакомпаний, Мосгортранса и пригородных электропоездов, и обсудить с ними, какие меры можно предпринять, чтобы сделать поездки пассажиров более комфортными», — рассказала президент Ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу.

В качестве примера она привела Швейцарию, где пассажирам не просто запрещено слушать музыку и смотреть видео без наушников, но даже нельзя использовать такие наушники, через которые до остальных пассажиров доносятся какие-то звуки.

«Раз другие страны смогли это реализовать, значит, и мы сможем. Но нужно собираться и действовать сообща, — отметила Холгова. — А проблема очень актуальна, поскольку только два процента опрошенных москвичей сказали, что им все равно, слушают рядом с ними музыку или нет, и лишь четыре процента — примечательно, что только мужчины — ответили, что их это не раздражает».

Альбина Холгова считает, что если не удастся ввести какие-то штрафы за прослушивание музыки или просмотр фильмов в общественном транспорте без наушников, то действенными будут даже объявления, запрещающие вести себя подобным образом.