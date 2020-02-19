Катя Лель показала накачанного мужа в бассейне на Бали

Москва, 19 февраля. Популярная певица Катя Лель опубликовала новый романтичный снимок со своим мужем — бизнесменом Игорем Кузнецовым. Исполнительница продемонстрировала подписчикам в Instagram накачанный торс супруга.

На фото Катя Лель и Игорь Кузнецов стоят в бассейне по пояс в воде и целуются. Снимок был сделан в одном из отелей на Бали, где пара проводит отпуск.

«Вселенской любви и мира в душе, любимые!» — написала Катя Лель под фотографией.

Фигура Кузнецова впечатлила подписчиков певицы. Некоторые даже спутали супруга исполнительницы с юмористом Александром Реввой.

«Я думал, это Ревва», — написал locb_vegas.

«И я! Реально Ревва», — отметила сходство lilita_d.

«Игоря не узнал», — сообщил andreykovalev_russia.

Сама Катя Лель отреагировала на подобные комментарии смеющимся смайликом.

Бизнесмен Игорь Кузнецов — второй супруг Кати Лель. Пара узаконила отношения в 2008 году, причем Кузнецов сделал предложение певице буквально через пару недель после начала их романа. У супругов растет дочь Эвелина, которой в этом году исполнится 11 лет.

Ранее Катя Лель шокировала подписчиков «смелым» цветом волос. 45-летняя певица решилась на кардинальные перемены и перекрасилась из блонда в сиреневый. Многие поклонники исполнительницы отметили, что теперь она стала выглядеть свежее и ярче.