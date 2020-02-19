Степаненко лаконично прокомментировала беременность новой жены Петросяна

Москва, 19 февраля. Эстрадная артистка и телеведущая Елена Степаненко отреагировала на слухи о том, что экс-супруг Евгений Петросян станет отцом во второй раз. Подарит ребенка его новая жена Татьяна Брухунова.

«Это хорошо», — лаконично сказала 66-летняя Степаненко в эфире программы «Пусть говорят».

Как отмечает «Газета Кемерова», юмористка никогда не высказывалась негативно о новой возлюбленной Петросяна.

Другие представители шоу-бизнеса поздравляют влюбленных с такой радостной новостью. По мнению художника Никоса Сафронова, Петросян выглядит моложе своих лет, а благодаря молодой супруге «сбросил» несколько десятков лет, пишет Starhit.

В конце прошлого года Евгений Петросян женился в пятый раз. О регистрации брака рассказал приятель юмориста. Брухунова опубликовала в личном блоге целую фотосессию, посвященную своему новому статусу.

Ранее сообщалось, что Степаненко получила от бывшего мужа один миллиард рублей. Деньги пародист якобы перевел ей несколькими траншами в конце 2017 года. По мнению журналистов, так российский артист хотел откупиться от Степаненко и обойтись без скандала.

Как сообщало «Утро.ру», после скандального бракоразводного процесса Степаненко возвращается к работе. Артистка согласилась стать ведущей новой передачи после долгих уговоров.