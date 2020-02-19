Политолог рассказал, когда Киев выполнит Минские соглашения

Москва, 19 февраля. Киев не настроен на выполнение Минских соглашений, он будет пренебрегать своими обязательствами по их исполнению, пока в международных отношениях не произойдут глобальные изменения. Об этом заявил политолог, сотрудник института «Новое общество» Владимир Киреев.

«Мы все свидетели того, что Киев упорно не выполняет Минские соглашения. На это закрывает глаза Европейский союз, это происходит при поощрении элит США. Как добиться исполнения обязательств, когда все обстоятельства складываются так, что эти соглашения не выполнять им выгоднее, чем выполнять?» — сказал он в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, проблема с соблюдением «Минска» заключается в слабости украинского лидера Владимира Зеленского, который, придя к власти, оказался неспособным «выполнить волю своего избирателя».

«Мы будем свидетелями и в ближайшие годы того, что Украина будет манкировать своими обязанностями, и если и выполнят какие-то соглашения, то в урезанном виде, пока не произойдут глобальные тектонические изменения в международных отношениях», ‒ резюмировал эксперт.

Ранее пренебрежение Киева к Минским соглашениям отмечали многие политологи и дипломаты. В частности на это указал постпред России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя, напоминает «Царьград». Он заявил, что Украина пытается подменить документ «нормандским форматом», а киевские чиновники настроены на волну саботажа «Минска» и открыто противоречат политической воле Зеленского к урегулированию ситуации в Донбассе.

Минские соглашения были достигнуты в столице Белоруссии в 2015 году на переговорах лидеров стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина. Документ, состоящий из 13 пунктов, среди прочего предусматривает прекращение огня в Донбассе и отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением.

Несмотря на общепринятые договоренности, Киев продолжает игнорировать возложенные на него обязательства и препятствует урегулированию проблемы.