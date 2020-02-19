Билли Айлиш призналась, что перестала читать комментарии в Instagram

Вашингтон, 19 февраля. Американская певица Билли Айлиш призналась, что перестала читать комментарии в своем Instagram. Причина этого — многочисленные хейтеры.

«Это разрушало мою жизнь. Странно, чем круче ты что-то делаешь, тем больше людей ненавидят тебя», — призналась девушка в интервью телеведущей Луизе Минчин.

По ее словам, сейчас ей даже кажется странным, что она когда-то читала комментарии в соцсетях. Но тут же оговорилась, что делала это ради поклонников, ведь не все они — интернет-тролли, сообщает телеканал 360.

Ранее обладательница Грэмми высмеяла пранкеров, которые выдают себя за нее, и попросила их перестать это делать. Этот призыв Билли проиллюстрировала фотографией своего двойника. На снимке можно видеть девушку, которая одета в стиле Айлиш. Она идет по улице в окружении охранников. По мнению певицы, такие розыгрыши небезопасны для самих пранкеров и жестоки по отношению к тем, кто может принять это за правду.

Отметим, что проблемой кибербуллинга озабочены не только звезды. Накануне этот вопрос подняла председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина. По ее данным, количество случаев травли в Сети в 2019 году выросло в шесть раз. Во многом это связано с тем, что подростки ведут себя слишком открыто в соцсетях. Сутормина предупредила, что количество кибертравли в будущем будет только расти, поэтому в ОП РФ считают необходимым создание единого государственного ресурса борьбы с онлайн-травлей, пишет «Ридус».