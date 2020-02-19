Жители ЛНР и ДНР отметили годовщину Чернухино-Дебальцевской операции

18 февраля в Луганской и Донецкой народных республиках отмечают пятую годовщину Чернухино-Дебальцевской операции. Съемочная группа Федерального агентства новостей побывала в Луганской академической филармонии, где проходили основные торжественные мероприятия.

На празднование пятой годовщины победы в боях за стратегически важные Чернухино и Дебальцево в Луганск прибыла делегация из соседней Донецкой Народной Республики. Торжественному мероприятию предшествовало специальное гашение блока тематических художественных почтовых марок. В церемонии спецгашения приняли участие глава ЛНР Леонид Пасечник, министр внутренних дел республики Игорь Корнет, исполняющий обязанности министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков и начальник управления Народной милиции ДНР генерал-майор Денис Синенков.

Торжественная часть мероприятия прошла уже в концертном зале филармонии. Пасечник наградил военнослужащих ЛНР и ДНР, в том числе посмертно первого главу Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, Моторолу (Арсена Павлова), Гиви (Михаила Толстых) и начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко. Медали переданы родственникам погибших. Со сцены Пасечник выразил признательность всем участникам военной операции.

«Уважаемые защитники Отечества! Поздравляю вас с пятой годовщиной победы в Чернухино-Дебальцевской операции! Ценой невероятных усилий, благодаря исключительному мужеству и сплоченности вооруженных подразделений Луганской и Донецкой народных республик противник был выбит со стратегически важного плацдарма. Эта историческая победа добыта вашими потом и кровью. Кровью героев, которые не побоялись пожертвовать своей жизнью во имя свободы и независимости нашей республики. Мы никогда не забудем тех, кто не вышел с поля боя. Наши дети, внуки и правнуки будут помнить: жертвы народа Донбасса не были напрасными», — обратился к присутствующим глава ЛНР.

Торжественное мероприятие в филармонии продолжил автопробег. Его участники направились в поселок Чернухино, где вспомнили события пятилетней давности.

«Это страшная военная операция, в которой приняло участие огромное количество военных наших республик. Были значительные жертвы и очень большие потери на всей линии, где шли боевые действия. Конечно, война не проходит без потерь, но тем не менее Чернухино-Дебальцевская операция показала, что мы можем бороться. Мы объединили усилия двух республик для того, чтобы не допустить разрыва между ними, к чему стремилась Украина, и доказали, что мы способны проводить серьезные военные операции. Это, наверное, главный итог», — отметила советник главы ЛНР Марина Филиппова.

Мероприятие завершилось возложением цветов к памятному знаку жителям поселка Чернухино, погибшим во время боевых действий в 2014-2015 годах. И хотя сегодняшнее утро у жителей ЛНР и ДНР началось под канонаду орудий ВСУ, они уверены, что скоро на их земле наступит мир и победа будет за ними.