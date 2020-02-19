Киев заявил, что хочет завершить войну в Донбассе без потери территорий

Киев, 19 февраля. Украинские власти хотят завершить войну в Донбассе, но без потери территории. Об этом в среду заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Наш президент делает все необходимое для того, чтобы закончить войну. Вы знаете, потому что это для нас очень сложный вопрос, который есть сегодня на территории Донецкой и Луганской областей. И нам надо в этом вопросе ставить точку», — сказал он, выступая в эфире украинского ТВ.

Данилов отметил, что накануне в Киеве состоялось заседанием СНБО, на котором была принята стратегия национальной безопасности. В документе прописано, что война не может закончиться потерей территории.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник созвал заседание СНБО в связи с обострением ситуации в Донбассе. Украинские СМИ сообщают, что Вооруженные силы Луганской Народной Республики якобы начали наступление, чтобы захватить серую зону. Однако Народная милиция ЛНР эти обвинения опровергает. Ведомство уточнило, что обострение произошло из-за украинских диверсантов, которые попытались проникнуть на территорию ЛНР, однако подорвались на мине. Чтобы эвакуировать своих бойцов, украинские силовики устроили артобстрел, нанеся удар по населенным пунктам республики.

Президент Зеленский, комментируя ситуацию, заявил, что украинские власти всегда стремились и стремятся к миру, хотя Киев с 2015 года не выполнил ни одного пункта Минских соглашений, которые предполагают и прекращение войны, и возврат территорий.