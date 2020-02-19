Муж Лолиты признался, что у него нет сил на борьбу с певицей

Москва, 19 февраля. Муж знаменитой певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов дал последнее официальное заявление о бракоразводном процессе. Он признался, что у него больше нет сил бороться.

Иванов пожаловался, что за время бракоразводного процесса, который искусственно растянули на четыре месяца и превратили в фарс, из него сделали «и альфонса, и оленя, и многоженца». По его словам, у него «больше нет сил бороться с ветряными мельницами, да и не за чем».

«Теперь я начинаю понимать, почему Александр Цекало не давал никаких интервью — он хотел как можно скорее забыть о браке с Лолитой и всем, что с ним связано», — написал супруг Лолиты.

По его словам, гнусный бракоразводный процесс просто-напросто перечеркнул все хорошее, что было у него с Лолитой в течение почти десяти лет.

«Этот брак, наверное, худшее, что со мной происходило», — резюмировал Иванов.

Он уверяет, что стал жертвой заказной травли и отрицает все обвинения в свой адрес. Больше всего его возмутили заявления звездного адвоката Сергея Жорина, что он якобы травил 56-летнею артистку вредными препаратами, выдавая их за БАДы. Иванов намекнул, что певица ведет не самый здоровый образ жизни и имеет ряд вредных привычек, что подкосило ее здоровье.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов решили расстаться еще в прошлом году, напомнило «Утро.ру». Летом певица подала на развод, представители Милявской пытались доказать в суде, что брак звезды был фиктивным, указал «ФедералПресс».