Нью-Йорк, 19 февраля. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица обратился к российскому дипломату Василию Небензе с вопросом, «хотят ли русские войны», и зачитал отрывок из одноименного стихотворения известного поэта Евгения Евтушенко.

В минувший вторник состоялось заседание Совбеза ООН, приуроченное к пятилетию со дня подписания Минских соглашений, направленных на урегулирование гражданского конфликта в Донбассе.

На полях ООН Кислица решил процитировать Евтушенко и объявил, что специально для Небензи перейдет на русский язык.

«Хотят ли русские войны? Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны, хотят ли русские войны», — прочел представитель Киева.

Украинский дипломат добавил, что ответ на этот вопрос даст парад Победы, который по традиции пройдет в Москве 9 мая. Кислица убежден, что на Красной площади появятся портреты Иосифа Сталина, которого «вынесли из Мавзолея, но не из умов».

Небензя в ответ подчеркнул, что рад знакомству украинского дипломата с творчеством талантливого поэта. И указал, что портреты Сталина вряд ли можно будет лицезреть на параде.

«Не знаю, какие портреты понесут 9 мая в Киеве. Будет ли в Киеве вообще парад, посвященный нашей совместной, кстати, Победе?» — добавил он.

Отношения между Москвой и Киевом разладились на фоне госпереворота на Украине, который произошел в 2014 году. Новые власти развернули военную кампанию против республик Донбасса, которые не приняли итоги Майдана, а Россию стали обвинять в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. Кроме того, Киев так и не принял решения крымчан, которые на народном референдуме заявили о желании воссоединиться с Россией.

Российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе, поскольку речь идет о гражданской войне. Украине РФ желает преодоления внутреннего кризиса, однако Киев продолжает нападки на Москву.

Ранее Небензя напомнил, что Минские соглашения остаются единственной надеждой украинцев на мир. Дипломат обратил внимание, что многие влиятельные чиновники в Киеве открыто саботируют реализацию договоренностей.