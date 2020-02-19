Садальский рассказал, как подрался на похоронах Собчака 20 лет назад

Москва, 19 февраля. Актер Станислав Садальский рассказал, как устроил драку на похоронах первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака из-за того, что один из присутствующих позволил себе плохо говорить об усопшем.

В своем Instagram Садальский опубликовал снимок c могилы экс-градоначальника. Он напомнил, что сердце Собчака остановилось 20 лет назад, и рассказал, каким был день похорон известного политического деятеля.

«В день прощания я был горд за петербуржцев. Многокилометровая нескончаемая очередь любви и скорби шла к своему выдающемуся земляку-гражданину, чтобы сказать последнее «прости», — сообщил актер.

Он поделился, что ему было жаль «белую как полотно» супругу мэра Людмилу Нарусову, которая в тот день напоминала «раненую птицу», и рассказал, что на поминках сильно напился.

«Жалко было Люсю. Подрался с кем-то, обсирающим покойника. Иначе не мог. Ведь Анатолий Собчак помог похоронить брата», — рассказал Садальский.

Актер вспомнил, что в день похорон билет из столичного аэропорта «Шереметьево» до Санкт-Петербурга достать было невозможно. По его словам, «частные самолеты влиятельных особ, банкиров, предпринимателей взлетали чуть ли не каждую минуту».

Садальский также отметил ажиотаж, связанный с тем, что траурное мероприятие должен был лично посетить российский лидер Владимир Путин. Изначально глава государства должен был приехать в полдень, однако в итоге появился у гроба на два часа раньше. Как рассказал актер, многие присутствующие были разочарованы, поскольку надеялись лишний раз «покрасоваться в свите перед телекамерами».