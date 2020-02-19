Москва, 19 февраля. Российская супермодель и актриса Ирина Шейк выложила в социальной сети видео, на котором она танцует в толпе чернокожих мужчин. Пост она опубликовала в Instagram. В ролике она запечатлена в белой футболке, без брюк. Супермодель танцует в центре круга, состоящего из темнокожих мужчин и собравшейся посмотреть на танец публики.

«После вечеринки с Риккардо Тиши и Надеждой Савковой», — подписала видео супермодель.

Видео набрало более двух миллионов просмотров и около трех тысяч комментариев. Среди оценивших пост — модель Наоми Кэмпбэл. В комментарии она поставила три сердечка коллеге.

Русскоязычным подписчикам Шейк видео не понравилось. Россияне отругали Шейк за танцы в кругу чернокожих мужчин.

«Женщина легкого поведения», — написала одна из подписчиц. «Главное, чтобы не съели», — согласился с ней еще один поклонник модели. «Выглядит, как какая-то оргия, по крайней мере, если смотреть без звука», — пошутил еще один пользователь.

Ранее стало известно, что Шейк и голливудский актер Брэдли Купер помирились через несколько месяцев после разрыва. Пара тепло общалась на вечеринке после церемонии вручения премии BAFTA.

С момента развода до примирения прошло практически семь месяцев. До этого в прессе ходили слухи о конфликте бывших супругов. О расставании звездной пары в мае прошлого года сообщили СМИ. Тогда же СМИ отмечали, что многочисленные слухи о романе Купера с сыгравшей в его дебютной киноработе «Звезда родилась» певицей Леди Гагой не имеют отношения к разрыву.

Причиной размолвки могла стать разница взглядов на личную жизнь. Актер хотел уберечь ее от журналистов и общественности, а российская модель считала, что все нужно показывать в медиа.

Брэдли Купер начал встречаться с Ириной Шейк в апреле 2015 года. Весной 2017 года у пары родилась дочь Лея.