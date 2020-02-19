Москва, 19 февраля. Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева раскрыла необычный способ борьбы с коронавирусом. В эфире шоу «Вечерний Ургант» она рассказала, как правильно чихать, чтобы не допустить распространения инфекции.

Малышева отметила, что общепринятый способ чихать в ладони на самом деле является ошибочным. По словам самого известного теледоктора России, заболевший человек распространяет инфекцию, прикасаясь к различным поверхностям или пожимая руки другим людям.

«Так от коронавируса не спасешься. Нужно привить привычку на уровне инстинктов чихать в локоть, то есть во внутренний сгиб руки. Так инфекция не сможет пройти дальше», — пояснила Малышева.

Также эфире гостья шоу вместе с ведущим Иваном Ургантом исполнила песню о коронавирусе. Как пишет «Вечерняя Москва», специально для выступления Малышева взяла урок игры на фортепиано. Композиция о коронавирусе стала перепевкой хита Валерия Леонтьева «Милый друг». Во время выступления Урганту и Малышевой помогал второй ведущий шоу Дмитрий Хрусталев, надевший шапку в виде бактерии, сообщает телеканал «360».

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Жертвами инфекции стали уже более двух тысяч человек, а число заразившихся превысило 75 тысяч. В Китае отмечают, что эпидемиологическая ситуация в стране должна нормализоваться в апреле или мае, передает «Царьград».