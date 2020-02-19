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Схему распределения частот под 5G в России хотят изменить

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Схему распределения частот под 5G в России хотят изменить

Москва, 19 февраля. Государственная комиссия по радиочастотам хочет изменить схему распределения частот под сети 5G. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на копию проекта решения ГКРЧ, который подготовили к ближайшему заседанию.

Аукционы по частотам для 5G, которые были запланированы на третий квартал этого года, могут отменить. ГКРЧ планирует выделить компании «Новые цифровые решения» диапазон 24,65-29,5 ГГц для тестирования радиоэлектронных средств операторов сети 5G на предмет отсутствия помех передатчикам Роскосмоса.

Частоты 24,25-24,65 ГГц могут предоставить неограниченному кругу лиц для создания технологический сетей связи. А операторы, как предполагается, будут использовать существующие сети связи 2G, 3G и 4G для построения сети 5G без получения решения Госкомиссии.

Новый проект при этом не предполагает выделение диапазона 3,4-3,8 ГГц.

«В России он занят силовыми структурами», — отметили СМИ.

Схему распределения частот под 5G в России хотят изменить

Как сообщает RT, российские специалисты уже начали разработку отечественных сетей связи 5G, для чего по заказу Минкомсвязи РФ был предоставлен грант в размере 300 миллионов рублей в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Задача разработчиков — создать до конца 2022 года российскую платформу радиодоступа для сетей 5G на основе международного стандарта и развернуть линейку базовых станций пятого поколения.

Политический аналитик интернет–издания Politrussia Романов Роман в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что если сети 4G позволили активно использовать игровой стриминг и потоковое вещание, то сети 5G сделают доступными для всех жителей страны виртуальную и дополненную реальность, позволят развивать искусственный интеллект и даже проводить квантовые вычисления.

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Источник: РБК
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