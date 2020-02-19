Осужденный за шпионаж в РФ Берг рассказал, как поругался в СИЗО из-за Бузовой

Москва, 19 февраля. Гражданин Норвегии Фруде Берг, осужденный российскими властями за шпионаж, рассказал, что является поклонником ведущей телешоу «Дом-2» Ольги Бузовой и даже поругался из-за нее с сокамерником, когда находился в следственном изоляторе «Лефортово».

По словам норвежца, он любил смотреть передачу «Дом-2» по ТНТ, но его сокамерник не одобрял этот выбор.

«Я начал еще говорить с ним об Ольге Бузовой, тут он совсем разозлился: «Как она может тебе нравиться?». Я ответил: «Конечно, она мне нравится».

Кроме того, как сообщал «ФедералПресс», Берг порекомендовал соотечественникам не бояться ездить в Россию.

Напомним, Берга задержали в декабре 2017 года в российской столице сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) при получении документов, содержащих секретные данные о Военно-морском флоте Российской Федерации​​​. В прошлом он был пограничным комиссаром, который в течение многих лет работал на российско-норвежской границе. Московский городской суд в апреле прошлого года приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу разведывательной службы Норвегии. Берг подал ходатайство о помиловании в сентябре ушедшего года, в ноябре он был передан по обмену Осло, сообщал Infox.ru.