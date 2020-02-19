В Госдуме призвали изгнать из Киева американских генералов для спасения Украины

Генералы Соединенных Штатов решают, что делать украинским военным, нападать на народные республики Донбасса, или нет. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров.

Саботаж Минских соглашений

Влиятельные украинские чиновники продолжают саботаж выполнения соглашений по урегулированию гражданской войны на территории Донбасса. Такое заявление сделал постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

Российский дипломат отметил, что украинские политики продолжают игнорировать Минские соглашения, вопреки политической воле, которая продекларирована президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Одной воли, правда, недостаточно, нужны конкретные шаги», — добавил Небензя.

Он обратил внимание, что преодолеть кризис в Донбассе не получится, если не будут учтены мнения жителей Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня ДНР и ЛНР не согласны на предложенные Киевом условиями контроля над государственной границей.

Американские интервенты

Как отметил Евгений Федоров, Владимир Зеленский и не должен контролировать ситуацию в Киеве. После государственного переворота 2014 года страной управляют американские генералы, уверен политик.

«Именно американцы решают, что делать украинским военным. И Зеленский здесь просто клоунский президент. Он не влияет на эти вопросы. Он может туда (в Донбасс. — Прим. ФАН) приехать, о чем-то поговорить. Ему там откровенно скажут, что «ты — лох», и он уедет с передовой. Поэтому тут ничего удивительного нет», — пояснил Евгений Федоров.

По мнению депутата, в результате государственного переворота суверенитет государства не укрепляется никогда.

Сама по себе технология госпереворота означает внешнее влияние. И Майдан на Украине произошел в интересах иностранных государств, которые его и организовали.

«Поэтому — как стране получить суверенитет? Провести стандартное национально-освободительное движение, опираясь на Россию, договориться с Москвой о дальнейшем формате жизни в рамках международного права от 1945 года. Нужно изгнать оккупантов и интервентов, как изгнали в 1943 и 1944 году с территории Украины. Нужно сделать то, что делали уже многократно деды и прадеды, включая лично деда Владимира Зеленского. Поэтому ничего необычного тут нет», — заключил Евгений Федоров.

Ранее глава МИД ДНР обвинила Украину в слабости и несостоятельности. В Донецке посоветовали киевским властям перечитать согласованный список мер, в котором прописано, что сохранением общественного порядка в Донбассе должна заниматься местная народная милиция.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.