Ученые из Японии раскрыли тайну атмосферы Титана

Токио, 19 февраля. Японские планетологи с помощью комплекса радиотелекскопов Atacama раскрыли тайну атмосферы Титана — крупнейшего спутника Сатурна.

Ученые обнаружили химические реакции, которые влияют на окружающую среду Титана. Они выяснили, что космические лучи, попадающие извне Солнечной системы, участвуют в образовании азотсодержащих органических молекул.

Это говорит о том, что на Титане есть пребиотическая среда. По словам специалиста Токийского университета Такахиро Иино, они нашли на планете следы ацетонитрила.

Его коллега Хидео Сагава утверждает, что галактические космические лучи играют большую роль в формировании атмосферы других тел Солнечной системы, пишет Planet Today.

Понимание роли космических лучей на Титане может быть очень важным для науки. От этого зависит дальнейшее изучение планет, на которых есть условия для формирования жизни.

Самый крупный спутник Сатурна является популярным объектом для изучения. Поверхность Титана состоит из водяного льда и осадочных органических веществ. Здесь есть горные образования, кратеры и криовулканы.

Исследователи часто сравнивают Титан и Землю, считая, что на планете возможно существование простейших форм жизни. Они предполагают, что простейшие обитают в водоемах.