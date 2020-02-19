Излечившихся от коронавируса в Китае оказалось больше, чем заразившихся

Пекин, 19 февраля. Число вылечившихся от коронавируса в Китае по итогам вторника впервые превысило число выявленных за сутки новых случаев заражения, следует из статистических данных.

В целом по стране за сутки было выявлено 1749 подтвержденных случаев заражения, при этом из больниц выписали 1824 излечившихся от инфекции пациентов.

Кроме того, как указывает РИА Новости, уже на пятнадцатый день сохраняется положительная динамика в снижении числа новых подтвержденных случаев заражения во всех китайских регионах за пределами провинции Хубэй. Так, 3 февраля число новых случаев заражения составило 890, то 18 февраля — 56.

Наиболее сложная ситуация в самой провинции Хубэй сохраняется лишь в Ухане: за 18 февраля в городе зарегистрировали 1660 новых случаев заражения, а в остальных городах провинции только 33.

В конце прошлого года в Китае вспыхнула вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, напомнил Infox.ru. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань, однако впоследствии вирус, который получил официальное название COVID-2019, стал распространяться по всему миру, инфицированные есть уже в странах Африки, Океании, Европы, Азии, Америки. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), первые образцы вакцины будут готовы через полтора года.

По состоянию на 19 февраля, число заразившихся в Китае превысило 57 тысяч человек. Общая официальная цифра скончавшихся по стране составляет 2004, сообщило «Утро.ру»