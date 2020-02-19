Россиянам могут запретить слушать музыку без наушников в транспорте

Москва, 19 февраля. Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) обратилась к главе Министерства транспорта России с просьбой запретить прослушивание музыки и просмотр видеороликов в общественном транспорте без наушников.

По словам специалистов, такая идея позволит избежать различных ссор и конфликтов, а также повысит уровень культурного поведения граждан, передает РИА Новости.

«Подобный опыт активно используется в разных странах Европы», — уточнили в пресс-службе НАДЭП.

Кроме того, в ассоциации отметили, что 94% россиян отрицательно относятся к публичному прослушиванию музыкальных композиций или просмотру роликов в городском транспорте, при этом 13% из них готовы применить силу для решения этой проблемы, сообщает «ФедералПресс».

Ранее эксперты рассказали, что наушники портят природный механизм ушной раковины и наносят вред организму, воспроизводя громкие звуки. Также медики подчеркнули, что главным образом молодежь использует наушники в транспорте, чаще всего в метрополитене, чтобы не слышать различные звуки.