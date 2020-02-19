В Роструде объяснили принцип оплаты дополнительных выходных

Москва, 19 февраля. Работодатель вправе предложить сотруднику дополнительный выходной день перед праздниками, но при этом вопрос его оплаты он также решает самостоятельно. Об этом рассказали в Роструде.

По словам специалистов, предоставление работникам дополнительного выходного, кроме случаев, определенных ТК РФ, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение оплаты труда. Поэтому, если инициатива об отдыхе исходит от работодателя, то за ним остается и решение по его оплате.

В ведомстве уточнили, что для оформления выходного выпускается локальный нормативный акт.

«Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате», — объяснили специалисты принцип оплаты «Российской газете».

Ранее в Роструде напомнили, что в связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян ждут трехдневные каникулы, которые продлятся с 22 по 24 февраля.