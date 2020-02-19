Стало известно, почему Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена



Вашингтон, 19 февраля. Актер Бен Аффлек признался, что отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма.

О своей пагубной привычке он рассказал в беседе с газетой The New York Times. По его словам, спиртным он пытался заглушить постоянное чувство дискомфорта.

«Ты хочешь сделать себе лучше — едой, алкоголем, сексом, азартными играми или шопингом, да чем угодно. В итоге все равно получается только хуже», — посетовал он.

Но в итоге, как с грустью констатировал Аффлек, дискомфорт только усиливается и «начинается настоящая боль». Но из порочного круга уже не получается вырваться. Больше всего Бен пил в период 2015–2016 годов, когда его брак с Дженнифер Гарнер начал разваливаться. В конце концов они развелись в 2018 году. Актер очень тяжело переживал этот разрыв.

Алкоголь повлиял не только на личную жизнь актера, но и на карьеру. Известно, что изначально должен был быть режиссером и исполнителем главной роли в новой ленте о Бэтмене. Но из-за страха нового срыва он отказался от роли Бэтмена, которого он играл в нескольких фильмах киновселенной DC.

Аффлек добавил, что «кому-то» показывал сценарий своей сольной картины о Темном рыцаре.

«Мне сказали, что сценарий хорош. Еще мне сказали, что если я пройду через это снова, то я сопьюсь до смерти», — сказал Аффлек.

После этого он отказался от постановки фильма и передумал играть в нем главную роль. В итоге эта работа досталась Мэтту Ривзу и Роберту Паттинсону. В непростой период жизни Аффлека поддерживали Брэдли Купер и Роберт Дауни-младший. Оба, как отмечает телеканал 360, тоже прошли через разного рода зависимости: у Купера были проблемы с алкоголем, а у Дауни-младшего — с наркотиками. По словам Аффлека, возвращение к нормальной жизни заставляет человека быть честным, надежным, помогать другим и извиняться, если был не прав.

Четыре фильма с участием Бена Аффлека выйдут на экраны в этому году. Один из них — спортивная драма «Вне игры» о тренере-алкоголика и его баскетбольной команде.