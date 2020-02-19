Шнуров написал стихотворение о «черном небе» в Красноярске

Москва, 19 февраля. Российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение про проблему красноярцев, пожаловавшихся на задымление города. Пост появился в Instagram. Один из жителей города написал Шнурову в социальной сети. По его словам, красноярцы «ни до кого не могут достучаться».

«Мы живем в Красноярске вот в таких условиях! Мы болеем, мы задыхаемся! Мы готовы все бросить и уехать!» — сообщил он.

Он предложил музыканту написать об экологической проблеме в своем аккаунте, чтобы вызвать общественный резонанс. Музыкант в своем стихотворении задался вопросом, неужели тема никому из чиновников не интересна. По его словам, об этом молчат и в новостях.

Далее Шнурoв пишет: «Типа эти заморочки, Чистo местная прoблема. Эти новости не крупны? Темка — так себе, слаба? Ждут когда случатся трупы, Вот тогда забьют в набат. Да и тo не очень срaзу. Срочно? Точка. Запятая. Можем освещать заразу, Только если из Китая».

Напомним, Красноярске действует режим «черного неба», жителям рекомендуют не выходить на улицу. Город уже почти неделю окутан сильным смогом. С 14 февраля 2020 года в городе из-за безветрия действует режим «черного неба».

Ранее Сергей Шнуров отреагировал на смерть протоиерея Русской православной церкви Всеволода Чаплина. Публикацию Шнуров посвятил священнику, с которым у него был конфликт. Ранее Чаплин пообещал певцу, что тот попадет в ад, если продолжит использовать мат в репертуаре. Шнуров посвятил протоиерею Чаплину стихотворение. Шнуров призвал не ворошить прошлое и добавил, что люди «почтят его в тиши минутой и дальше побегут грешить».