Блогер из Кувейта потребовала 3,2 млрд долларов за метод лечения коронавируса

Эль-Кувейт, 19 февраля. Известный блогер и общественный деятель из Кувейта Сальва аль-Матири потребовала миллиард местных динаров (около 3,2 миллиардов долларов) за будто бы разработанный ею метод лечения нового типа коронавируса.

Девушка на просторах социальной сети Snapchat объявила, что принесла в китайское посольство в Кувейте свою работу, в которой описано лечение от пневмонии.

«Я нахожусь перед посольством Китая, пришла, чтобы предоставить записи о способах лечения коронавируса», — сказала аль-Матири.

Перед тем, как отправиться к посольству, блогер разместила на YouTube ролик, в котором объявила сумму, которую хочет в обмен за «найденный ею способ лечения коронавируса». Так активистка отреагировала на предложение известного актера Джеки Чана, который пообещал выплатить миллион юаней (около 143 тысяч долларов) тому, кто сумеет найти вакцину против охватившего мир вируса.

Напомним, в конце прошлого года власти Китая сообщили о том, что в провинции Хубэй возникла вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Предположительно, источником мог быть рынок диких животных в городе Ухань. Медики выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Заболевание быстро распространилось по миру.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2004, более 14,3 тысячи граждан выздоровели.

Ранее стало известно о смерти кинорежиссера Чанга Кая. Он, как его родители и сестра, скончался от тяжелых последствий заражения пневмонией.