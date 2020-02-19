Киберпреступность признали большей опасностью, чем эпидемии и техногенные катастрофы

Мировая экономика может в 2022 году потерять от деятельности кибермошенников до восьми триллионов долларов, а в 2030-м — уже 90 триллионов долларов. Такие цифры озвучил на форуме «Национальная безопасность России» заслуженный юрист России, президент российской секции Международной полицейской ассоциации и соавтор книги «Киберполиция XXI века» Юрий Жданов. Подробнее в материале Федерального агентства новостей.

В самых свежих документах Европола, Интерпола и ООН, которые удалось изучить Жданову, киберпреступность называется одной из главных опасностей для человечества.

«Эксперты Всемирного экономического форума в этом году отмечают, что отказ критической информационной инфраструктуры и кибератаки с кражей данных людей стали одним из главных рисков, влияющих на всех нас. Эти риски представляют больше опасности, чем техногенные катастрофы и эпидемии», — рассказал в своем выступлении Жданов.

Сбербанк защищался от врага извне, а он был внутри

Цифровые данные становятся все более дорогостоящим активом, их утечки приносят огромный ущерб людям и целым государствам, поэтому преступники стараются украсть их любыми способами. На первом месте, по информации эксперта по кибербезопасности, сейчас находятся данные о клиентах, а случаи их краж растут в невероятной прогрессии — до 90% за год.

«Сбербанк создал уникальный центр кибербезопасности, — отметил Жданов. — Но вот, что получилось: он считал, что главные враги находятся снаружи, и предпринимал все усилия против внешних нападений на информационные базы данных, финансы граждан, а враги сидели внутри. Данные, которые последний раз были похищены, украл сотрудник среднего уровня, допущенный к определенным видам информации».

Напомним, прошлой осенью стало известно об утечке данных из крупнейшего банка России: один из сотрудников организовал похищение данных примерно пяти тысяч клиентов. На прошлой неделе «Известия» обнаружили на теневых форумах новые объявления о продаже персональных данных клиентов Сбербанка: один лот содержит данные около 20 тысяч клиентов. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов утверждает, что банку удается защищать своих клиентов от атак мошенников в 97% случаев.

«Сам у себя украл»

Почти 90% от всех попыток кибермошенничества в 2019 году составила социальная инженерия — те случаи, когда вы добровольно отдаете мошенникам деньги или пароли к своим данным.

Самый популярный тип киберпреступлений, по мнению Жданова, — кража личности, операции от имени клиента. Эксперт перечислил основные мошеннические схемы.

Например, фишинговый опрос — реклама в социальных сетях, которая предлагает пройти опрос и получить бонус или карту банка. В финале вас попросят перечислить закрепительный платеж, и вы собственноручно перечисляете свои деньги мошенникам.

Еще один вариант — СМС о подключении некой услуги, списании денег с ваших счетов и предложение пройти за подробностями на сторонний сайт, где — внимание — надо авторизоваться через логин и пароль от вашего банка. Разумеется, после заполнения такой формы ваши данные моментально утекают вместе с деньгами со счета.

«Самое популярное — звонок якобы от службы безопасности банка, — обратил внимание Жданов. — Интересно, что когда вам действительно позвонят такие сотрудники, они никогда не представятся службой безопасности. Но доверчивые люди охотно выполняют указания, которые им дают мошенники, профессионально убеждая их».

И еще один из вариант из печального криминального топа преступных схем — звонок от фальшивого покупателя с сайта бесплатных объявлений. Такой «покупатель» может попросить номер карты и код безопасности для перевода вам денег. Но вы должны понимать, что если кто-то получает ваш код безопасности, то деньги уходят в обратном направлении — от вас к злоумышленнику.

Слишком мягкое наказание провоцирует новые киберпреступления

Эксперты по кибербезопасности пытаются оценить возможности всех стран мира противостоять новым киберугрозам. На «карте опасности» Россия отмечена уверенным зеленым цветом, означающим высокую степень готовности. Но мошенники действуют по всему миру, и Интернет позволяет украсть ваши данные злоумышленникам из любого региона.

По мнению Жданова, слишком мягкое наказание за киберпреступления в других странах провоцирует новые случаи мошенничества. Для сравнения: за фишинг в США преступнику дадут до пяти лет заключения, в Великобритании и России — до 10. За DDos атаки — до семи лет в России, до двух лет в Великобритании, до 20 лет или огромный штраф в США. За кражу данных в Великобритании можно получить штраф или до 10 лет лишения свободы, в США — штраф или срок до 20 лет, в России — просто штраф.

«МВД РФ расширило соответствующее подразделение по борьбе с киберпреступниками, — уточнил Жданов. — Но преступность объединяется быстрее и эффективнее, чем правоохранительные органы».

По данным организаторов форума «Национальная безопасность России», россияне уже называют кибермошенничество одной из угроз своей безопасности.

«Что деньги воруют — мы знаем, но нет сообщений о том, что их возвращают на карточки, — сказал глава организации «Сильная России» Антон Цветков. — Россияне не доверяют безналу, данные похищаются и появляются в открытом доступе, нет доверия к системе хранения».

По словам Цветкова, в стране назревает серьезный конфликт, связанный с системой распознавания лиц.

«С одной стороны — технология активно развивается и будет активно использоваться для раскрытия преступлений, она уже так работает, — заявил он. — С другой — люди видят, как активно воруются персональные данные, записи камер видеонаблюдения, и у них возникает вопрос, насколько безопасна эта система».

Еще один повод для волнения россиян, который обнаружили в ходе опросов организаторы форума, — это тот факт, что мошенники оснащены лучше, чем правоохранительные органы России.

«Правоохранительные органы и преступность находятся в неравном положении», — признали на форуме.

Добавим, что летом 2020 года в Москве пройдет Международный конгресс по кибербезопасности, где главной темой будет развитие борьбы с киберпреступностью и предотвращение глобального киберкризиса.