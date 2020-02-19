Эксперты выяснили, в какие праздники россияне получат премии

Москва, 19 февраля. Работодатели в России готовы увеличить премии на 8 марта, что подтверждают результаты опроса компании Superjob.

Премии к Дню защитника Отечества будут в каждой десятой компании, а в Международный женский день — в каждой восьмой. Работодатели намного чаще делают подарки сотрудникам в эти праздники.

К примеру, на 23 февраля подарки получат сотрудники 43% компаний, на 8 марта — 49% компаний. Во многих организациях в эти дни пройдут праздничные корпоративы.

При этом только 9% работодателей планируют провести мероприятие, объединив два праздника. Как отмечают эксперты, самый распространный вариант праздника — фуршет в офисе, некоторые организуют поход в ресторан.

Опрос проводился в 500 компаниях в разных регионах страны с 27 января по 18 февраля.

Также эксперты подсчитали, сколько денег россияне готовы потратить на подарок для любимых. Только каждый 1 из 100 планирует сделать дорогой подарок. Больше всего денег тратят пары, которые состоят в романтических отношениях, и меньше всего — женатые пары.