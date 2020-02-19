Россияне рассказали о желании получать вторую пенсию

Москва, 19 февраля. Почти 80% россиян хотели бы получать корпоративную пенсию от работодателя, но только каждый десятый житель РФ может рассчитывать на дополнительную выплату. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и сервиса поиска работы «Работа.ру».

В опросе приняли участие 2,5 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет. Вторую пенсию хотели бы получать 78% респондентов. 36% надеются, что выплата от работодателя составит более 30 тысяч рублей в месяц, 20% хотят получать от 20 до 30 тысяч рублей, а 19% — от 15 до 20 тысяч. Еще 14% опрошенных указали, что их устроила бы вторая пенсия в 10–15 тысяч рублей, а 11% согласны на дополнительную выплату в размере менее 10 тысяч, пишут «Известия».

При этом только треть респондентов знает о существовании корпоративных программ по формированию пенсии. Кроме того, участники опроса указали, что на выбор места работы это не влияет, передает «ФедералПресс». Более половины опрошенных считают корпоративную пенсию приятным бонусом, а одним из главных критериев при выборе работодателя ее назвали лишь 9% респондентов. Сейчас будущую пенсию совместно с нанимателем формируют лишь чуть более шести процентов опрошенных, сообщает Deita.ru.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о восстановлении индексации выплат работающим пенсионерам. Автор инициативы отметил, что из-за отмены индексации сократилось количество работающих пенсионеров, уплачивающих налоги.