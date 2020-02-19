Лоза поставил на место Соседова, раскритиковавшего Пугачеву

Москва, 19 февраля. Певец Юрий Лоза поставил на место музыкального критика Сергея Соседова, который раскритиковал звезду советской и российской сцены Аллу Пугачеву.

Лоза в эфире YouTube-шоу «И грянул Грэм» поддержал Примадонну. По его словам, 70-летняя артистка может делать то, что вздумается, и она имеет на это полное право.

«Слава богу, выходит на сцену, поет, выбегает», — сказал Лоза.

Музыкант считает мнение Соседова о Пугачевой неавторитетным, поскольку у критика нет даже профессионального образования.

«Что такое Сергей Соседов? Ничего путного он в своей жизни не сделал, ничего не написал. У нас много музыкальных критиков: Соседов, Артемий Троицкий...» — заявил Лоза.

При этом, по мнению музыканта, Соседов «хороший парень», безобидный и очень смешной, однако это не повод прислушиваться к каждому его высказыванию, пишет «Газета Кемерова».

В начале февраля в отечественном шоу-бизнесе разгорелся скандал из-за резких высказываний Соседова в адрес Примадонны. По его мнению, Пугачева «возомнила о себе, что она царь и бог» из-за необъективно завышенной оценки ее творчества, и фактически «не была певицей номер один в Советском Союзе», напомнил Infox.ru. Эксперт считает, что к нынешнему высокому положению в культурной среде «обычную певицу» привело «превозношение» со стороны общества.