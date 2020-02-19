Названы опасные для скачивания приложения

Москва, 19 февраля. Заместитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин дал владельцам смартфонов советы, как защититься от слежки и прослушки.

По его словам, некоторые приложения могут быть опасны для скачивания. Как уточнил эксперт, не стоит устанавливать на гаджете приложения, которые получают доступ к телефонной книге пользователя, но не афишируют этого. В интервью YouTube-каналу «КаскадТВ» он подчеркнул, что одним из таких приложений является GetContact.

«Это программы, которые блокируют спам-звонки. Сделаны известными компаниями, но получают данные о входящих звонках», — рассказал Никитин.

Он подчеркнул: компании заявляют, что никому не передают данные, но на их сервера эти данные попадают. Кроме того, Никитин уточнил, что не следует устанавливать программы по удаленному управлению компьютером на смартфон. Преступники часто используют их для получения банковских данных пользователей и кражи денежных средств с их счетов.

Никитин рекомендовал никогда не устанавливать приложения для детского контроля, в том числе это касается сервисов для отслеживания местоположения.

«Это может быть взломано и использовано, чтобы выследить и похитить вашего ребенка», — объяснил он.

Ранее эксперты рассказали, как хакеры крадут персональные данные и деньги россиян. Они уточнили, что письма и смс-сообщениями с вирусами — основные способы краж персональных данных и денег россиян.

Специалист компании Positive Technologies Ярослав Бабин отметил, что фишинг является «самым надежным методом заражения личных ПК и мобильных устройств». По его словам, до 27% россиян переходят по пересылаемым фишинговым ссылкам.

Злоумышленники используют фишинг для взлома персональных компьютеров и кражи через них денег, отметил ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Кроме того, хакеры зачастую используют вирусы-шифровальщики, которые, попадая в устройство, шифруют все данные и требуют выкуп.