Берг заявил, что «подставившие» его норвежские спецслужбы извинились

Киркенес, 19 февраля. Норвежец Фруде Берг, которого осудили в России за шпионаж, рассказал, что руководство национальной разведки принесло ему извинения, когда он вернулся на родину.

Берг ранее заявил, что норвежские спецслужбы «его подставили». По словам мужчины, работающий в разведке друг попросил его переслать «письмо с деньгами», в котором, как выяснилось позже, были секретные данные. Как признался Берг, он даже не подозревал, что тот может втянуть его «во что-то опасное».

По его словам, после ареста он был «очень зол» на «подставившие» его спецслужбы Норвегии.

Берг указал, что по возвращении на родину он какое-то время пробыл вне публичного поля, а затем встретился с семьей, адвокатами и потребовал переговоров со спецслужбами, с руководством разведки.

«Они извинились передо мной. Они пожали мне руку и извинились», — заявил норвежец.

Берга задержали в декабре 2017 года во время получения секретных данных о Военно-морском флоте РФ. Следствие предположило, что иностранец был завербован Норвежской разведывательной службой — за деньги выполнял различные задания, в том числе собирал данные о российских ядерных подлодках.

Мосгорсуд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима, решение вынесли в апреле прошлого года. Судебный процесс по делу норвежца проходил за закрытыми дверями — без представителей СМИ и слушателей — из-за наличия в деле материалов с грифом «секретно». В сентябре Берг подал прошение о помиловании и впоследствии был передан властям Норвегии в рамках обмена заключенными.