Брэдли Купера заподозрили в романе с бывшей женой Тома Круза

Нью-Йорк, 19 февраля. Известный американский актер Брэдли Купер, по информации инсайдеров, начал встречаться с экс-супругой другой голливудской звезды Тома Круза — актрисой Кэти Холмс. Предыдущий роман знаменитости с Аной де Армас оказался неподтвержденным.
Личная жизнь актера активно обсуждается в СМИ с момента его расставания с российской супермоделью Ириной Шейк.
После разрыва пары Куперу приписывали роман с партнершей по фильму «Звезда родилась» — он и эксцентричная певица Леди Гага стали главными героями ленты. Многие поклонники актера считали, что именно исполнительница разрушила его отношения с Шейк.
После этого звезду Голливуда замечали в компании актрисы Аны де Армас, однако и этот роман оказался лишь домыслом, передает портал «Дни.ру».
Теперь Купера заподозрили в романтических отношениях с актрисой Кэти Холмс, бывшей женой Тома Круза. Есть версия, что знаменитости, проживающие в одном районе Нью-Йорка, якобы познакомились в магазине, после чего обменялись номерами телефонов.
Однако существует и другая, согласно которой дружба актеров началась с обычной поддержки — Купер помог девушке справиться с переживаниями после разрыва со звездой фильма «Джанго освобожденный» Джейми Фоксом, и их отношения начали развиваться и превратились в романтические.
Тем временем в начале февраля в Instagram-аккаунте журнала Vоgue появилось совместное фото Купера с Шейк, сообщает телеканал «360». Снимок был сделан на вечеринке кинопремии BAFTA. Отмечается, что это появление стало первым совместным выходом знаменитостей в свет после расставания.
Anyone who was anyone was in @AnnabelsMayfair on Sunday evening, with movie stars, musicians, moguls and supermodels gathering to toast the worlds of cinema and style at #BritishVogue’s Fashion And Film Party in celebration with @TiffanyandCo. Co-hosted by Editor-In-Chief @Edward_Enninful, alongside actor @CharlizeAfrica, actor and musician @RizAhmed and supermodel and March cover star @IrinaShayk, see inside last night’s soirée at the link in bio. Photographed by @JamesDKelly.