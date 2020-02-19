Брэдли Купера заподозрили в романе с бывшей женой Тома Круза

Нью-Йорк, 19 февраля. Известный американский актер Брэдли Купер, по информации инсайдеров, начал встречаться с экс-супругой другой голливудской звезды Тома Круза — актрисой Кэти Холмс. Предыдущий роман знаменитости с Аной де Армас оказался неподтвержденным.

Личная жизнь актера активно обсуждается в СМИ с момента его расставания с российской супермоделью Ириной Шейк.

После разрыва пары Куперу приписывали роман с партнершей по фильму «Звезда родилась» — он и эксцентричная певица Леди Гага стали главными героями ленты. Многие поклонники актера считали, что именно исполнительница разрушила его отношения с Шейк.

После этого звезду Голливуда замечали в компании актрисы Аны де Армас, однако и этот роман оказался лишь домыслом, передает портал «Дни.ру».

Теперь Купера заподозрили в романтических отношениях с актрисой Кэти Холмс, бывшей женой Тома Круза. Есть версия, что знаменитости, проживающие в одном районе Нью-Йорка, якобы познакомились в магазине, после чего обменялись номерами телефонов.

Однако существует и другая, согласно которой дружба актеров началась с обычной поддержки — Купер помог девушке справиться с переживаниями после разрыва со звездой фильма «Джанго освобожденный» Джейми Фоксом, и их отношения начали развиваться и превратились в романтические.

Тем временем в начале февраля в Instagram-аккаунте журнала Vоgue появилось совместное фото Купера с Шейк, сообщает телеканал «360». Снимок был сделан на вечеринке кинопремии BAFTA. Отмечается, что это появление стало первым совместным выходом знаменитостей в свет после расставания.