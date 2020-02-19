Экс-премьер Австралии назвал причину исчезновения рейса MH370 в 2014 году

Канберра, 19 февраля. Экс-глава правительства Австралии Тони Абботт заявил, что причиной исчезновения пассажирского самолета в Индийском океане в 2014 году стало самоубийство пилота. Об этом в среду сообщила газета The Australian.

«Я очень четко понимал, что высшие чины малайзийского правительства с самого начала думали, что это было самоубийство пилота. Я не буду говорить, кто и что сказал, но мне было совершенно ясно, что они отлично понимали, что конкретно это и произошло», — сказал экс-премьер Абботт, занимавший на тот период пост премьер-министра Австралии.

Кроме того, австралийский чиновник указал на то, что исчезновение 239 пассажиров должно быть скрупулезно расследовано странами, граждане которых находились на борту пропавшего воздушного судна.

Напомним, лайнер Boeing 777–200 авиационного перевозчика Malaysia Airlines, следовавший рейсом Куала-Лумпур — Пекин, в ночь на 8 марта 2014 года примерно через два часа пропал с экранов радаров. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

Как отмечал Infox.ru, Boeing 777-200 (рейс MH370) упал в Индийский океан на высокой скорости, что может указывать на версию о неуправляемом крушении.