Роскачество объяснило, как распознать кибермошенников

Москва, 19 февраля. Каждый владелец электронной почты хотя бы раз получал подозрительные письма, содержащие странную информацию. Специалисты Роскачества объяснили, как распознать кибермошенников и как правильно реагировать на их послания.

«В группе риска представители всех профессий, которые связаны с деньгами и документами», – заметил замглавы Роскачества Илья Лоевский.

По его словам, мошенники специально используют в своих письмах методы социальной инженерии и так называемые слова-якоря. Например, «заказ», «документы», «пароль», «срочно» и так далее.

Эксперты порекомендовали сначала сравнить исходящий адрес с письмами оригинального отправителя, а затем рассмотреть приветствие. Как правило, обезличенное «привет» или «здравствуйте» свидетельствует о том, что письмо отправлено злоумышленниками.

В Роскачестве напомнили, что ссылки, содержащиеся в письме, вызывающем подозрения, ни в коем случае нельзя открывать — это может привести к загрузке вируса или переходу на мошеннический сайт. Специалисты посоветовали проверить указанные в письме даты, бренд и логотип компании, подлинность веб-сайта.

Игнорировать, по их словам, нужно запросы личных данных и банковских реквизитов.

Ранее Роскачество дало рекомендации для покупок в зарубежных интернет-магазинах. Специалисты посоветовали при выборе товара через Сеть изучить отзывы о магазине, а также поинтересоваться, сколько будет стоить доставка. По их словам, для онлайн-покупок лучше не использовать зарплатную или основную банковскую карту, а завести новую, например, виртуальную.