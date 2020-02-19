Ковальчук вместе с Чумаковым составили конкуренцию паре Ревва

Москва, 19 февраля. Российская телеведущая Юлия Ковальчук и ее муж — певец Алексей Чумаков победили в номинации «Самая музыкальная пара года» в рамках премии «Пара года». Ковальчук выложила в своем аккаунте в Instagram снимки с мероприятия.

В понедельник, 17 февраля, в Москве прошло вручение этой премии. Знаменитости прошли по красной дорожке. На вручении премии Ковальчук была в черном наряде.

«Я, кстати, совершенно не заложница черного цвета. В моей линейке любимых и красный, и бежевый, и бирюзовый, но есть в черном какая-то утонченная недосказанность», — прокомментировала свой образ Юлия.

При этом главный приз премии «Пара года 2020» забрал резидент Comedy Club Александр Ревва вместе с супругой Анжеликой.

«Так как на премии «Пара года» все были, естественно, по парам, мы решили внести немного хаоса и разнообразия, и перемешались», — с юмором написала под постом Ковальчук.

Ранее Ковальчук поделилась пикантным видео из закулисья. Звезда рассказала, как мужчине забраться к ней под юбку. В кадре певица готовится к выходу на сцену, а ее помощник по имени Алексей помогает ей прицепить к концертному платью звук. Мужчина залез певице под платье, чтобы установить устройство. Ковальчук, комментируя неловкую ситуацию, в шутку призналась, что выбирает мужчин только по имени.

Певица поинтересовалась у подписчиц, как они выбирают мужчин. Большинство поклонников не торопились отвечать на вопрос, так как были удивлены странным видео. Многие поинтересовались, как к подобным ситуациям относится ее муж, певец Алексей Чумаков.