Романтический ужин стал самым антипопулярным подарком в России на 23 февраля

Москва, 19 февраля. Рубашки, галстуки, трусы, носки, средства до и после бритья, а также алкоголь попали стали самыми популярными подарками на День защитника Отечества.

Список составили эксперты Гильдии маркетологов. В первую пятерку попали гаджеты и товары, связанные со спортом и разными хобби. В десятке популярных подарков также оказались — подарочные сертификаты, книги, шоколадные фигуры и подарочные наборы. Последним в рейтинге оказался романтический ужин.

В среднем стоимость на День защитника Отечества составляет от одной до полутора тысяч рублей. При как уточняет телеканал RT, ценовой диапазон очень широкий — от 150 рублей до 150 тысяч.

В феврале россияне и жители других стран мира отмечали День святого Валентина. В преддверии праздника НСН сообщила, что большая часть наших сограждан относится к этому празднику равнодушно и не готова тратить на подарки очень много. По мнению семейного психолога Натальи Панфиловой, причинами это можно считать непривычность праздника, а также ухудшение финансовой ситуации россиян.

«На День святого Валентина люди не хотят тратиться, а копят силы на 23 февраля и 8 марта, которые празднуются в нашей традиции», — сказала она.

История праздника 23 февраля уходит корнями в 1918 год, когда Красная гвардия одержала свои первые победы под Псковом и Нарвой над отрядами кайзеровской Германии. Название праздника несколько раз менялось, но в итоге осталось одно: День защитника Отечества. Со временем с 23 февраля стали поздравлять не только мужчин, которые служили в армии или силовых структурах, а вообще всех россиян. Как отмечает телеканал 360, с 23 февраля поздравляют не только мужчин, но и женщин, которые служат в ВС РФ.

В этом году 23 февраля выпало на воскресенье, поэтому у россиян будет дополнительный выходной — 24 февраля. В этот же день в России отметят Масленицу, проводят зиму и встретят весну.