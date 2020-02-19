Эксперты Росконтроля назвали опасные марки миндаля

Москва, 19 февраля. Эксперты Росконтроля рассказали, миндаль каких торговых марок не стоит покупать из-за несоответствия требованиям безопасности. Результаты проверки ореха ряда производителей представлены на сайте центра.

Росконтроль в лабораторных условиях провел проверку миндаля шести торговых брендов: «Дары природы», Nature Foods, Fine Life, Aro и Globus. Исследование показало, что два образца из шести не соответствуют требованиям безопасности по содержанию плесеней.

Наибольшие нарекания получил миндаль марки Aro. Орехи этого производителя имеют недоразвитые ядра (обнаружено 1,32% таковых) и недостаточное количество жира и кадмия. Кроме того, в них превышен максимально допустимый уровень плесеней — 600 КОЕ/г при норме не более 500 КОЕ/г.

Также несоответствия в норме и содержании плесеней были выявлены в миндале бренда Fine Life (700 КОЕ/г при максимально допустимом уровне не более 500 КОЕ/г). В связи с этим нарушением продукция двух указанных брендов признана небезопасной и занесена в черный список.

«Плесени могут поражать целый ряд продуктов растительного происхождения, в том числе и орехи. Развитию плесневых грибов способствуют высокая влажность и температура. Плесени могут появляться на орехах как до, так и после уборки урожая, на этапе хранения до фасовки, а затем развиваться в благоприятных условиях», — пояснила ведущий специалист экспертного центра Анна Плахотник.

На сайте ведомства отмечается, что суточная норма сладкого миндаля для взрослого человека составляет от 30 до 50 граммов. Диетологи предупреждают, что злоупотреблять им нельзя. Они также призывают помнить о том, что, как и другие орехи, миндаль — аллергенный продукт.

По словам медков, в остальном он приносит пользу. Например, является отличным источником Омега-3, полиненасыщенной жирной кислоты, белка, клетчатки и витаминов.

Ранее Роспотребнадзор назвал миндаль в числе наиболее полезных орехов, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю. Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН уточнила, что предварительно орехи лучше замачивать, чтобы избавить продукт от грязи и плесневых грибов.