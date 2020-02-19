Американцев удивил внешний вид располневшей Бритни Спирс

Москва, 19 февраля. Пользователей Сети удивил внешний вид американской певицы Бритни Спирс, которая попала в объективы фотокамер на улицах Лос-Анджелеса с травмированной ногой.

Исполнительница появилась на улице в красном топе, белых шортах, а также медицинском ботинке. Как уточнили пользователи, Спирс располнела. По мнению поклонников, причиной этого может быть прием лекарственных препаратов.

«Я думаю, что она выглядела опухшей, это могло быть побочным эффектом от лекарств», — оставила комментарий в Twitter юзер под ником Lola.

В апреле 2020 года стало известно, что Спирс обратилась за помощью в психиатрическую клинику. Средства массовой информации писали, что госпитализация Спирс была связана с болезнью ее отца, который перенес две операции из-за проблем с кишечником.

Напомним, о том, что у Бритни Спирс есть психические проблемы, она употребляет алкоголь и наркотики, стало известно в 2007 году. Журналисты считают, что здоровье исполнительницы пошатнулось на фоне развода с мужем Кевином Федерлайном. Спирс и Федерлайн были женаты с октября 2004 по июль 2007 года, у них родились двое сыновей.

Бритни Спирс, которая в течение длительного времени боролась с наркозависимостью, сейчас встала на путь исправления. Она активно занимается спортом, много времени проводит с детьми и своим возлюбленным. Певица не забывает радовать фанатов фотографиями из спортзала и со своих концертов. Не так давно Спирс покорила поклонников танцем с игрушечной змеей. Поп-дива разместила в Instagram видео, на котором она танцует с игрушкой под песню певицы Билли Айлиш Bad Guy. За сутки запись посмотрели более трех миллионов человек.