В Калмыкии шесть человек погибли в ДТП

Элиста, 19 февраля. В Калмыкии шесть человек погибли при столкновении автомобилей Datsun и Lada Granta. Авария произошла на федеральной дороге Р-22 в селе Троицкое, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах.

Столкновение случилось в 00.25. По предварительной версии, Datsun выезжал на главную дорогу со второстепенной. В этот момент в автомобиль врезалась Lada Granta. Оба водителя и три пассажира скончались на месте происшествия. Медикам удалось доставить одного из пострадавших в больницу, однако он умер.

Для извлечения тел погибших и пострадавших спасательные подразделения применяли гидравлический аварийно-спасательный инструмент. По факту ДТП проводится проверка.