Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В Калмыкии шесть человек погибли в ДТП

100
0 Оставить комментарий

В Калмыкии шесть человек погибли в ДТП

Элиста, 19 февраля. В Калмыкии шесть человек погибли при столкновении автомобилей Datsun и Lada Granta. Авария произошла на федеральной дороге Р-22 в селе Троицкое, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах.

Столкновение случилось в 00.25. По предварительной версии, Datsun выезжал на главную дорогу со второстепенной. В этот момент в автомобиль врезалась Lada Granta. Оба водителя и три пассажира скончались на месте происшествия. Медикам удалось доставить одного из пострадавших в больницу, однако он умер.

В Калмыкии шесть человек погибли в ДТП

Для извлечения тел погибших и пострадавших спасательные подразделения применяли гидравлический аварийно-спасательный инструмент. По факту ДТП проводится проверка.

В Калмыкии шесть человек погибли в ДТП

Новости партнеров

Новости партнеров