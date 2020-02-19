Археологи обнаружили в Бельгии стены из человеческих костей

Брюссель, 19 февраля. Стены, построенные из человеческих костей и черепов, обнаружили археологи в Бельгии. Об этом пишет издание The Brussels Times.

Исследователи проводили раскопки у собора Святого Бавона в бельгийском Генте, когда нашли необычные стены.

«Эта находка уникальна в Бельгии», — сказал представитель группы археологов Рубен Виллаэрт.

Как пишет «АиФ», стены построены в основном из костей голени и бедра взрослых людей. Пространство между ними заполнено черепами.

Arqueólogos encuentran un muro hecho con huesos humanos en la catedral de Saint-Bavo en la ciudad belga Ghent. Se cree que son restos sacados del cementerio adyacente para hacer espacio para nuevas tumbas hace 500 años. pic.twitter.com/5AQHaAUItR — Roberto Rodríguez M. (@esosiquetetengo) February 18, 2020

Радиоуглеродный анализ показал, что останки датируются второй половиной XV века, сообщает «Газета Кемерова». При этом эксперты отмечают, что сами стены из костей построили в XVII–XVIII веках.

Ученые предполагают, что уникальные стены построили во время расчистки церковного кладбища под новые захоронения. Один из исследователей рассказал, что просто выбросить останки было нельзя, поэтому раньше из них создавали оссуарии — специальные места для хранения костей.

Ранее на строительной площадке в Москве рабочие обнаружили останки трех человек. Предполагается, что эти люди погибли около 30 лет назад, передает телеканал «360».