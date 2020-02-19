Boeing проверяет новые 737 MAX из-за посторонних предметов в топливных баках

Вашингтон, 19 февраля. Американская корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых воздушных лайнеров 737 MAX после того, как в топливных баках нескольких самолетов обнаружили посторонние предметы. Об этом в среду сообщает информационное агентство Bloomberg.

Детали инструментов и ветоши были найдены в новых самолетах, еще не поставленных заказчикам.

Генеральный менеджер программы 737 MAX Марк Дженкс заявил, что такая ситуация «абсолютно недопустима», сообщает «Царьград». Ожидается проведение дополнительных инспекций, ревизий и проверок, чтобы удостовериться, что в топливных баках ничего не осталось. Согласно информации издания, проверки едва ли приведут к задержке возобновления эксплуатации этих лайнеров.

Ранее американская корпорация заявила, что ожидает возобновление полетов 737 MAX в середине нынешнего года.

Напомним, полеты лайнеров модели 737 MAX были временно приостановлены с марта минувшего года в США и многих других государствах после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают технические недостатки одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей крушения вопреки действиям пилотов. Как сообщал Infox.ru, в октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение самолет компании Lion Air, а в марте того же года — Ethiopian Air, в общей сложности погибло 346 человек. Boeing занимается ликвидацией этих недочетов, в настоящее время компания обновила программу обучения пилотов.