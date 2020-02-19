Внешнеторговая палата РФ и ФРГ считает, что «Северный поток — 2» будет достроен

Берлин, 19 февраля. Германский бизнес в России полагает, что российская сторона имеет возможности для завершения проекта «Северный поток — 2», об этом рассказал глава правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. Как уточнил руководитель, предприниматели ФРГ считают, что газопровод будет достроен.

«Мы, Российско-германская внешнеторговая палата, исходим из того, что трубопровод «Северный поток — 2» будет достроен», — подчеркнул он.

На полях экономической конференции «Инновации — двигатель экономического роста» в Берлине Шепп добавил, что Германия не знает, будут ли приняты санкции в отношении проекта.

«Когда и какие санкции США будут приняты, мы не знаем. Мы считаем хорошей позицию германского правительства, заключающуюся в ясной поддержке этого трубопровода», — сказал он.

Напомним, около 67% немцев не видят угрозы для Германии в российском проекте газопровода «Северный поток — 2».

Против строительства газопровода высказались 13% респондентов. Верным решением строительство «Северного потока — 2» считают 73% опрошенных. Что призывы президента США Дональда Трампа отказаться от реализации проекта связаны со стремлением продавать сжиженный природный газ в Европе, заявили 90% участников опроса.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год через Балтийское море от российского побережья до Германии. Против его реализации выступают США.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Трамп преследует интересы американского бизнеса по поставке СПГ в европейские страны. Бундесканцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что немецкая сторона рассматривает проект как коммерческий, но связывала его реализацию с сохранением транзита российского газа через территорию Украины.