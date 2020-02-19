Гаспарян заявил, что попытка Литвы переписать историю обречена на фатальный крах

Москва, 19 февраля. Историк Армен Гаспарян заявил, что попытка Литвы выстроить лживую историю страны обречена на провал. Публицист предупредил, что у РФ в наличии есть большое количество документов, свидетельствующих о прошлом.

Слова Гаспаряна были адресованы президенту Литвы Гитанасу Науседе. Ранее руководитель страны сказал, что дипломаты должны обратить внимание на попытки «фальсификации» истории балтийского региона. Однако публицист подметил, что именно литовские власти занимаются переписыванием прошлого.

Гаспарян отметил, что в результате этого из истории страны «вымараны» целые страницы. А то, что преподносится как прошлое государства, лживо и не отражает действительность. Например, из-за этого виновники Холокоста стали национальными героями.

«При этом все попытки объяснить Литве ту деструктивную функцию, которую она несет, прежде всего по отношению к собственному государству, вызывают нездоровый повышенный ажиотаж у литовских властей», – заявил Гаспарян в интервью «Sputnik Латвия» отметив, что данные попытки обречены на тотальный крах.

Напомним, ранее литовский лидер Гитанас Науседа, сказал, что США и другие страны НАТО помогают Литве эффективно «сдерживать» Россию. По его мнению, он не видит «эффективного сдерживания» РФ без участия Штатов.