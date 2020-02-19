Погибшая девушка Гогена Солнцева сделала от него аборт

Москва, 19 февраля. Российский шоумен Гоген Солнцев вспомнил, как в юности встречался с двумя девушками одновременно. По его словам, их звали Галина и Виктория, одна из них забеременела от будущего шоумена, но пара решила не оставлять малыша.

Как уточнил артист, он не жалеет о принятом решении, так как считает, что тогда не мог быть хорошим отцом. Как пишет издание Starhit, Солнцев уточнил, что девушки, с которыми он встречался в студенчестве, постоянно конфликтовали, борясь за право быть единственной, но любовный треугольник продолжал существовать.

Одной из девушек Гогена удалось забеременеть от него. В итоге девушка Гогена Солнцева сделала аборт.

«У меня не было тогда работы, денег. Ребенок был бы отщепенцем. Мы были отчасти детьми и ничего не дали бы этому малышу, просто свалили бы его на бабушек и дедушек», — объяснил Солнцев.

При этом позже Галина погибла, став жертвой маньяка. Викторию сбил автомобиль, но это дело по какой-то причине так и не стали расследовать.

Ранее СМИ писали, что Солнцев хочет быть отцом. Напомним, 39-летний Солнцев вместе с возлюбленной Екатериной Терешкович нашли женщину, которая согласилась стать донором матки.

Супруга Гогена Солнцева Екатерина Терешкович сообщила, что лишилась матки 15 лет назад. Однако серьезные проблемы со здоровьем не должны нарушить их планов по рождению ребенка. По словам Солнцева, для его жены уже нашли донора для пересадки, и Терешкович усиленно готовится стать матерью. Она полностью отказалась от всех своих вредных привычек.

Мать шоумена Гогена Солнцева крайне негативно отнеслась к тому, что 65-летняя супруга ее сына хочет сделать операцию по пересадке матки, чтобы родить. Женщина неоднозначно отреагировала на решение пары обзавестись наследником.