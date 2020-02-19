Бузова похвасталась в соцсетях подаренным ей в Ташкенте халатом

Ташкент, 19 февраля. Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова выступила перед поклонниками в Ташкенте. О теплом приеме, который ждал ее в Узбекистане, звезда рассказала на своей странице в Instagram.

Концерт Бузовой состоялся вечером 17 февраля во дворце «Дружбы народов». В Ташкент исполнительница хита «Мало половин» прибыла ночью и успела сделать несколько снимков на фоне городских достопримечательностей.

По приезду Бузова направилась на массаж, а затем начала готовиться к выступлению. В гримерке певицу ждал стол с восточными сладостями и сухофруктами — в Ташкенте предположили, что артистка захочет перекусить во время концерта.

«Халва, орешки, изюм, курага… Видите, колбасы больше нет в моем рационе, стараюсь придерживаться правильного питания», — поделилась с подписчиками Бузова.

Фанаты подготовили для певицы цветы и подарки. В соцсети артистка похвасталась огромными букетами, а также халатом ручной работы, который подарили ей поклонники.

«У меня просто нет слов…Ташкент, вы просто невероятные. Я запомню этот вечер навсегда. Какая сегодня была сумасшедшая энергетика!» — восхитилась Бузова теплым приемом.

Ранее модельер Янис Чамалиди заявил, что у Ольги Бузовой абсолютно нет вкуса. По словам эксперта, певица предпочитает провокационные и несуразные наряды.